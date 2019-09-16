السعودية اليوم / الهلال الأحمر بجدة ينظم دورتين إسعافيتين بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية



جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

نظمت إدارة التدريب والاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم - بالتعاون مع مكتبة الملك فهد العامة - دورتين تدريبيتين: رجالية ونسائية في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك فى قاعة الرواد بالمكتبة.

واستعرضت الدورة التي تستمر يومين، طُرق التدريب على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع؛ وذلك للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن اليوم العالمي للإسعافات الأولية يُمثل أهمية لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بدور أساسي من خلال الالتزام بتدريب جميع جميع الفئات العمرية على اكتساب مهارات الإنقاذ في إطار توعية المجتمع.

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11:16ت م

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