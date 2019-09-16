السعودية اليوم / آل الشيخ يلتقي وزير الشؤون الإسلامية المالديفي



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان " فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية " المنعقد حالياً في القاهرة بمشاركة 50 دولة حول العالم.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالتعاون القائم بين الوزارتين في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل تعزيزها.

ونوه زاهر بالجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ومد يد العون والمساعدة لجميع البلدان التي تحدث فيها الكوارث، مبيناً أن دور المملكة ريادي في المجالات كافة ، والجميع يقدر ذلك.

وبين زاهر أن وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف لديها رغبه في الاستفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية، ونبذ التطرف والمتطرفين، ومحاربة جميع الأفكار الضالة التي تخالف ديننا وعقيدتنا التي جاءت بالرحمة والمودة ومجانبة الغلو والتطرف.

وفي ختام اللقاء قدم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنظيره المالديفي هدية تذكارية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

11:08ت م

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