السعودية | أرامكو السعودية تخطر عملاء باستئناف تحميل النفط بعد هجمات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تخطر عملاء باستئناف تحميل النفط بعد هجمات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 صباحًا, 16 سبتمبر 2019 م المناطق-رويترز قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية.

وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينهم أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لرويترز إن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتبار من اليوم الاثنين.

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