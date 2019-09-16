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كم من الوقت يستمر تأثير فنجان القهوة على الجسم
متابعات الخليج 365 - متابعة
الكافيين مادة تقوم بتنبيه الجهاز العصبي، كما يقوم بزيادة معدل ضربات القلب ورفع ضغط الدم، ونتيجة لذلك ترتفع مستويات طاقة الجسم ويتحسن المزاج.
لكن، لكم من الوقت يستمر تأثير فنجان القهوة لتظل في حالة يقظة وانتباه؟
يستمر تأثير الكافيين على الجسم حتى تنتهي عملية التمثيل الغذائي له بالكامل، ويعتمد ذلك على عدة عوامل. لذلك يختلف تأثير فنجان القهوة من شخص لآخر، فالبعض يظل منتبهاً لفترة أطول، بينما على من يشكون من الأرق وصعوبات النوم مراقبة كمية الكافيين التي يتناولونها، وتفادي الكافيين في المساء.
ويظل تأثير الكافيين في الجسم لأكثر من 5 ساعات، بعدها تقل كمية الكافيين في الجسم إلى النصف. أي أنه عند تناول مشروب يحتوي على 40 ملغ من الكافيين سيبقى في الجسم 20 ملغ منه بعد مرور 5 ساعات.
ويصل تأثير الكافيين إلى أقصى حد له خلال الفترة من 15 إلى 45 دقيقة من تناوله، أي أنه بعد مرور نصف ساعة من تناول مشروب الكافيين يشعر الإنسان بأقصى درجة من الطاقة مصدرها الكافيين لمدة نصف ساعة، ثم يبدأ تأثير الكافيين في الهبوط تدريجياً.
وتختلف فترة استمرار تأثير الكافيين من شخص لآخر حسب الوزن وجرعة الكافيين في المشروب، فالقهوة تحتوي على 3 أضعاف الكافيين الموجود في الشاي.
كذلك تقل حساسية الجسم للكافيين إذا كنت تشرب القهوة والشاي بكثرة ما يقلل من تأثيره كمنبّه، بينما يمكن أن يستمر تأثير الجرعة الكبيرة من الكافيين حتى اليوم التالي بالنسبة لشخص ليس معتاداً على مشروبات الكافيين.
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