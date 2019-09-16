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تعرف على حالات وشروط إلغاء الإقامة المميزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب خدمات الإقامة المميزة الشروط والحالات التي يتم فيها إلغاء الإقامة المميزة التي تمنح حاملها العديد من المزايا الحصرية.
وبموجب أحكام النظام، تُلغى الإقامة المميزة في العديد من الحالات منها:
– إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
– صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
– ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
– عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
– تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
– وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
ولا يخل ما ورد أعلاه بحق اللجنة الإشرافية للمركز في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
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