شكرا لقرائتكم أسعار الذهب ترتفع 1% في المعاملات الفورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-16 أسعار الذهب ترتفع 1% في المعاملات الفورية متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفعت أسعار الذهب واحداً بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. Advertisements وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 % إلى 1511.40 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 0.3 % إلى 18 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 % إلى 953.31 دولار.







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