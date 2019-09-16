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كوريا الجنوبية: استهداف معملي أرامكو يقوض أمن الطاقة العالمي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعربت كوريا الجنوبية اليوم عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أن الهجوم يمثل “تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسة ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي”، مضيفةً أنها تعارض أي هجوم مماثل.
وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة .
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