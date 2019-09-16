بالصور.. وفاة 7 اشخاص في حريق بالرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- رائد العنزي:

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بأن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا فجر اليوم الاثنين من احد المواطنين يفيد بمشاهدات أدخنه كثيفه من احد المنازل بحي الجراديه.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإنه وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الاحمر والخدمات المسانده لموقع الحادث.

واتضح انه حريق في شقة بالدور الارضي في عمارة مكونه من دورين وقد تسببت طبيعة الاثاث المحترق في مقدمة الشقه الى تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة.

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وقد عملت الفرق فورا على اخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قبل الفرق الطبيه بعد الكشف عليهم وحالتين اصابه نقلت للمستشفى وقد تم احالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق .

والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعه والتي كان بالإمكان منع او التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية .

كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفره والرحمه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.