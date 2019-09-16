ألمانيا: نعمل مع الشركاء لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مضيفا أن الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع.

وقال ماس في مؤتمر صحفي “نعكف حاليا مع شركائنا على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الأحد إن الولايات المتحدة “مستعدة” لرد محتمل على الهجمات بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بالمسؤولية على إيران.