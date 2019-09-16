الان تتابع التبرع بالاعضاء البشرية «مسموح» في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:21 ص, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 الرياض- الخليج 365: وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

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