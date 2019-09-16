شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الطرق التي ستُغلَق في احتفالات اليوم الوطني بجدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي، الطرق التي سيتم إغلاقها أو تحويلها ضمن الاحتفالات باليوم الوطني في محافظة جدة.

وأشار الجميعي إلى تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) من ميدان السيف شمالاً وجنوباً على طريق الأمير سلطان، وتحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري بإتجاه الشرق، إضافة إلى تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.

وأضاف الجميعي: ستكون هناك وسائل نقل عام يمكن استخدمها للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات، موجودة في مواقف المولات التجارية (سلطان مول – الأندلس مول – الياسمين مول).

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وقال مدير مرور جدة: يأتي اليوم الوطني لمملكتنا الغالية، ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية، بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن، وتتوالى هذه الصورة المجيدة في مثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا درباً.. وطموحاً.. وعطاء متصاعداً.. وأفقاً نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد فتي كوطننا الغالي.

وأضاف: «لعل الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها جميع مدن المملكة بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص، هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع لترسم أجمل التعابير الرائعة نحو الوطن وقادته».

وقال الجميعي: «إدارة مرور محافظة جدة وبهذه المناسبة تشارك الجميع فرحته العظيمة، وتساهم أيضاً في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية، وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المدينة وزائريها، بوضع خطة ميدانية يشارك فيها كافة منسوبي إدارة مرور محافظة جدة، مع تسخير كافة الإمكانات لدينا لإنجاح الخطة المرورية وتغطية كافة المحاور والطرق الرئيسية في المحافظة».

وشدد العميد سلمان الجميعي على أن مرور جدة لن يكون عائقاً أمام تحقيق الفرحة، داعيا الجميع للتعبير عن فرحتهم بهذا اليوم العظيم بتاريخ الوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب المرورية.