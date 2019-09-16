السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ لندن أدانت المملكة المتحدة الهجوم على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له اليوم: تدين المملكة المتحدة الاعتداء المتهور بطائرة مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية. وأضاف البيان أن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي وغير مقبول نهائيا.



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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية تدين الهجوم على معملين تابعين لأرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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