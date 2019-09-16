خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.
وقال الملك: علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.
وقال ولي العهد: بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
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