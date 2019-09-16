السعودية | نيابة عن الملك.. خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

شكرا لقرائتكم نيابة عن الملك.. خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرّف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وقام هو ومرافقوه فور وصولهم بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد.

عقب ذلك، طاف أمير مكة بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.

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وشارك الفيصل في غسل الكعبة المشرفة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل إمارة مكة الدكتور هشام الفالح، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام، ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين.

تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة

وأكد السديس حرص قادة البلاد على العناية بالحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة غسيل الكعبة المشرفة. وشدد على أن العناية بالكعبة المشرفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه، وصولاً إلى عهد الملك سلمان الزاهر، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة.

صيانة دورية للكعبة المشرفة

وأشار إلى أن ما تم مؤخراً من أعمال صيانة دورية للكعبة المشرفة يعد شاهد صدق على ما توليه حكومة خادم الحرمين من رعاية وعناية بقبلة المسلمين، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.