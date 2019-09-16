محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكد لـ"الخليج 365" ضرورة محاسبة المتورطين في هجوم بقيق وخريص عبّر أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، حسين باهميل، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية للهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا أن هذا تطور خطير يهدد المملكة والمنطقة، ويوجب على المجتمع الدولي موقفًا جادًّا وحازمًا حيال هذا الحادث.

وجدد "باهميل" في تصريح لـ"الخليج 365" وقوفَ أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية وضد كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ رد يوقف كل من تُسول له نفسه تكرار هذه الهجمات أو المساس بأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وندد "باهميل" بالموقف الدولي المتراخي حيال هذه الجرائم؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيات الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية التي تُهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي؛ متسائلًا: متى سيكون للمجتمع الدولي رد قوي يوقف التصرفات الإرهابية لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المملكة والمنطقة؟

وقال: "كانت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يومًا أي مساس بأمن واستقرار المملكة"؛ مضيفًا أن كل الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة من قِبَل دولة إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.

وأوضح أن مثل هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة، وتهدد بشلل في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث التي استهدفت إمدادات الطاقة في أهم دولة مصدرة للنفط في العالم.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 11:55 AM فيما أكد لـ"الخليج 365" ضرورة محاسبة المتورطين في هجوم بقيق وخريص Advertisements أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية عبّر أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، حسين باهميل، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية للهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا أن هذا تطور خطير يهدد المملكة والمنطقة، ويوجب على المجتمع الدولي موقفًا جادًّا وحازمًا حيال هذا الحادث.

وجدد "باهميل" في تصريح لـ"الخليج 365" وقوفَ أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية وضد كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ رد يوقف كل من تُسول له نفسه تكرار هذه الهجمات أو المساس بأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وندد "باهميل" بالموقف الدولي المتراخي حيال هذه الجرائم؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيات الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية التي تُهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي؛ متسائلًا: متى سيكون للمجتمع الدولي رد قوي يوقف التصرفات الإرهابية لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المملكة والمنطقة؟

وقال: "كانت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يومًا أي مساس بأمن واستقرار المملكة"؛ مضيفًا أن كل الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة من قِبَل دولة إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.

وأوضح أن مثل هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة، وتهدد بشلل في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث التي استهدفت إمدادات الطاقة في أهم دولة مصدرة للنفط في العالم. الكلمات المفتاحية

، أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه