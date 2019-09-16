، فاجعة الفجر.. وفاة ٧ أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا -فجر اليوم الاثنين- من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.. وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة، وقد عملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وحالتي إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة؛ بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل، ومنع مسببات الحريق عن الأطفال، والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية.

كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين؛ سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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