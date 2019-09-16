، 6 سنوات تعثراً .. أهالي "ثمامية حائل" يناشدون إعادة العمل بالمركز الصحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: مقاول يستغل غياب الرقابة وأموال مهدرة بالتأجير .. ومرضى يعانون

أبدى أهالي مركز الثمامية- 240 كلم جنوبي حائل، استياءهم من تعثر مشروع مركز الرعاية الصحية بمركزهم، الذي بدأ العمل به عام 1434هـ، وكان 16 المحرم 1440هـ، آخر يوم عمل للعاملين فيه قبل أن يتوقف دون معرفة الأسباب.

وذكر عدد من سكان الثمامية، أن المقاول منفذ المشروع خلال فترة السنوات الست، يعمل في المشروع ثم يتوقف ثم يعود لاستكمال المشروع مستغلاً غياب الرقابة عليه.

وقال صالح الحربي؛ إن الثمامية حظيت في عام 1434هـ، بالبدء بمشروع المركز الصحي، الذي كان مقرراً العمل فيه ثلاث سنوات فقط ليكون جاهزا في عام 1437هـ، لخدمة الأهالي، إلا أنه توقف وبقي جزءٌ منه في التأسيس على مدى 4 سنوات عمل.

وأضاف عبدالله الحربي؛ أن وجود المركز الصحي بمبنى مستأجر حالياً يستنزف أموالاً يجب صرفها لتطوير المركز بمبناه الحكومي، واستكمال الخدمات الطبية به.

وأشار أحمد الحربي؛ إلى أنه بمراجعة صحة حائل، تمت إفادتهم بأن تعثر المشروع على طاولة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، ويُنتظر البت فيه من قِبله والإدارات المختصة بذلك بصحة حائل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض مرضى المركز يتكبّدون عناء السفر لمستشفى محافظة السليمي الذي يبعد قرابة 60 كلم عن المركز، للاستفادة من تخصصات من المفترض توافرها في المركز الصحي بعد انتهاء مشروعه الحكومي.

وناشد الأهالي "صحة حائل" بالعمل على إعادة العمل في مشروع المركز الصحي، وإنهائه لخدمتهم صحياً.

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