- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا مشروع "تعظيم البلد الحرام"، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرّمة، إلى المشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية "مبادرون" في نسختها الخامسة.
وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرّمة ومَن يفِد إليها.
وتشمل المسابقة هذا العام عدداً من البرامج التطويرية للمشاركين، من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، وكما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.
وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي؛ أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، موضحاً أن المسابقة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة المكرّمة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.
وأهاب " الغامدي"؛ بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين في المشاركة، المبادرة في التسجيل الذي ينتهي منتصف شهر صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة:
http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 11:03 AM
لنشر ثقافة العمل التطوعي .. جوائز تحفيزية تصل إلى مائة ألف ريال"تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5"
دعا مشروع "تعظيم البلد الحرام"، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرّمة، إلى المشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية "مبادرون" في نسختها الخامسة.
وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرّمة ومَن يفِد إليها.
وتشمل المسابقة هذا العام عدداً من البرامج التطويرية للمشاركين، من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، وكما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.
وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي؛ أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، موضحاً أن المسابقة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة المكرّمة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.
وأهاب " الغامدي"؛ بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين في المشاركة، المبادرة في التسجيل الذي ينتهي منتصف شهر صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة:
http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php
، "تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.