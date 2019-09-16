إصدار الإقامة للزوجة لأول مرة وشروطها للزوجة والأبناء عبر منصة أبشر

تتنوع خدمات منصة أبشر الإلكترونية وهي خدمة قامت بتوفيرها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من أجل تسهيل عليهم كافة الامور التي تلزمهم والخطوات، حيث تتيحها الكترونيا حرصاً من المملكة على مواكبة التكنولوجيا وفقا لرؤية السعودية 2030، كما أنه توجد العديد من الطرق من أجل إصدار الإقامة، وهي تتنوع على حسب الشخص نفسه الذي يقوم بإصدار الإقامة، حيث يتم إصدار الاقامة عبر خدمة أبشر اعمال أو عبر خدمة مقيم اذا كان هذا الشخص عامل في أي مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة، أما إذا كان الشخص يعمل في العمالة المنزلية فيتم إصدار اقامته عن طريق ابشر.

إصدار الإقامة للزوجة لأول مرة

من الجدير بالذكر أنه يوجد حساب المقيم ( الزوج او الزوجة) بموقع ابشر وهذه الخدمة متاحة فقط للزوجة أو الابناء القادمين لأول مرة.

يجب أن يتم خلال ثلاث شهور بالنسبة لاصدار اقامة الزوجة والأبناء حتي الاطفال المولودين حديثي الولادة، وذلك بعد استقدامهم ودخولهم الي المملكة العربية، وذلك لتجنبهم المخالفة التي تترتب على تأخير إصدار الاقامة وتبلغ تكلفة هذه المخالفة 500 ريال لكل فرد.

شروط إصدار الاقامة للزوجة والأبناء