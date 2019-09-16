خطوات التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1441 الورقية رابط qiyas المركز الوطني للقياس

بدأ المركز الوطني للقياس بفتح باب التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1441 الورقية من اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، الموافق 17 محرم 1441، وفق مواعيد التسجيل في اختبارات الورقية للذكور والتي تبدأ من اليوم وحتى يوم 20 أكتوبر 2019 المقبل، ومن خلال المركز الوطني للقياس والتقويم يتم التسجيل في المواعيد للنساء والرجال والحصول على موعد الاختبارات.

اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1441

يتم التسجل الإلكتروني في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1441 إلكترونيا، بالدخول على رابط التسجيل بموقع قياس، والذي يتطلب الدخول ببيانات التسجيل السابق، وكتابة رقم السجل المدني، وكلمة المرور، أو التسجيل من جديد لمن لم يسبق التقديم أو التسجيل بالموقع، حيث من الرابط السابق تجدون كافة الخبار المتاحة لمواعيد التسجيل، وموعد الاختبارات المقبلة.

موعد تسجيل قياس كفايات المعلمين

من خلال الجدول الزمني لمواعيد التسجيل، فان الذكور تحدد لهم الأتي:

التسجيل متاح من اليوم 16/ 9/ 2019 وحتى 20/ 10/ 2019

موعد الاختبارات الورقية من 22/ 11/ 2019 وحتى 30/ 11/ 2019

وأيضا يوضح الجدول الزمني موعد تسجيل واختبارات الإناث وهي:

التسجيل متاح من اليوم 22/ 9/ 2019 وحتى 20/ 10/ 2019

موعد الاختبارات الورقية من 22/ 11/ 2019 وحتى 30/ 11/ 2019

خطوات التسجيل باختبارات كفايات المعلمين والمعلمات

يتم دخول رابط التسجيل عاليه، والضغط على سجل، سيتم إدخالك صفحة تسجيل بيانات الدخول، وبعد الانتهاء من الدخول، أو تسجيل بيانات مستخدم جديد، سيتم فتح استمارة التسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة، حتى تمام تسجيل طلب الاختبار، وهذه البيانات المطلوبة للتسجيل كما يظهر بالصورة.

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كتابة رقم السجل المدني

كلمة المرور

تسجيل الدخول

أيقونة للتسجيل الجديد (سجل الآن)

أيقونة في حالة نسيان كلمة المرور

فيديو يشرح طريقة التسجيل

من متطلبات شغل الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، لابد من اجتياز اختبارات كفايات، لمعرفة مدى توافر المهارات والقدرات لدى المعلم أو المعلمة لشغله وظيفة تعليمية وتربوية، وذلك من خلال 75 سؤال يقدم في الاختبارات، وتحديد المفاضلة بين المتقدمين على الوظائف التعليمية.