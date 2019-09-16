شاهد.. وزيرا الإعلام السعودي والدولة الإماراتي في مشهد عفوي في مول بأبوظبي

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التقط أحد المغردين الإماراتيين مقطع فيديو لوزير الإعلام السعودي تركي الشبانة ونظيره وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر في أحد المولات التجارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعيداً عن فلاشات الكاميرات الرسمية، والضجيج الإعلامي، وبدون حراسات خاصة أو أمن مدجج بالسلاح، وفي مكان عام وسط المتسوقين والناس، جلس الوزيران يتناولان أطراف الحديث، تجمعهما الصداقة والأخوة والعمل المشترك.
لقطة عفوية أخرى التقطتها عدسة الكاميرا، ولكنها انعكاس جديد متجدد لعلاقات متينة أخوية تجمع البلدين الشقيقين، وحلقة في سلسلة لقاءات المسؤولين السعوديين والإماراتيين العفوية في الأماكن العامة في الرياض وأبوظبي؛ لتعكس مشاعر الصداقة والأخوة والود التي تجمع القيادتين والشعبين المتحابين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.