انخفاض الدولار وصعود الذهب بعد استهداف منشآت نفطية سعودية

ارتفعت أسعار الذهب، فيما انخفضت قيمة الدولار، بعد الهجمات على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، أعاقت حركة إمداد النفط العالمية، وعملت على زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، 98.20 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 0.05%.

فيما قفز الذهب بنسبة 1% إذ أدى الهجوم للعزوف عن المخاطرة وعزز الطلب على المعدن النفيس، وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأونصة، في حين زاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 1511.40 دولار للأونصة.

Advertisements

وقال جيفري هالي المحلل في شركة "أواندا" إن "الهجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة"، مضيفا أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية قد قالت، في وقت سابق، إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وقال مصدر مطلع، لوكالة "رويترز"، إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع، وأشار إلى أن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.وفق RT