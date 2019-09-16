إدارة ترامب: طهران استعملت صواريخ كروز في هجماتها على منشآت النفط السعودية

قال مسؤول أمريكي بالإدارة الأمريكية، أن إيران استعملت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار في هجماتها على المنشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، الأحد، عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية (لم تكشف عن هويته) أن "إيران أطلقت نحو 12 صاروخ كروز و20 طائرة مسيرة من أراضيها" في الهجوم.

ووصفت الشبكة الأمريكية الاتهام الموجه لإيران بأنه "غير عادي، ويأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات شديدة".

وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أشار مسؤولون بارزون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى وجود تقييمات استخباراتية تشمل صور أقمار صناعية، لدعم نظريتهم بأن إيران مسؤولة عن هجمات السبت ضد المنشآت النفطية السعودية.

وأوضح المسؤولون، أن المعلومات الاستخباراتية تبين أن الضربات لا تتسق مع نوع الهجوم الذي كان من الممكن شنه من اليمن.

وفي غضون ذلك، نشرت الحكومة الأمريكية صور أقمار صناعية عالية الدقة تظهر بحسب المسؤولين، 19 نقطة تصادم إثر سقوط قذائف على الأقل في اثنين من منشآت الطاقة السعودية.

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وأفاد المسؤولون أن الصور تظهر تأثيرات تتسق مع هجوم قادم من إيران وليس من اليمن، دون تفاصيل إضافية.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء السبت، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

وفي وقت سابق الإثنين، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية، وأكدت أنها "لا أساس لها" و"تعبر عن الفشل". وفق موقع الأناضول