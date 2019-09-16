اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالمدينة.. وعمها يروي كيف أقنعت أخواتها بالخروج وقت الفجر

كشفت مصادر عن اختفاء فتاة في ظروف غامضة، تبلغ من العمر 15 عاماً ، وذلك بعد خروجها من منزل أسرتها فجر يوم أمس الأحد في مركز الصويدرة بالمدينة المنورة. وفي التفاصيل التي يرويها عم الفتاة وفقًا لصحيفة “المرصد” أن الفتاة خرجت من المنزل قبل صلاة الفجر من يوم الأحد حيث أبلغت أخواتها الصغار أنها ستذهب إلى البقالة وتعود دون تأخير ، وعندما استيقظ والدها وسأل أخواتها عنها أخبروه أنها ذهبت إلى البقالة ولكنها لم تعد .

وأضاف عم الفتاة أنهم قاموا بالبحث عنها داخل النطاق العمراني والأحياء المجاورة ولم يجدوا لها أثر، مما دفع بوالدها إلى تقديم بلاغ للجهات الأمنية التي لازالت تكثف البحث عنها. وعن مواصفات الفتاة ذكر بأنها متوسطة الطول نحيفة وترتدي بلوزة بيضاء وبنطال أزرق ويناشدون من يعثر عليها أو لديه أي معلومات عنها أن يتم الإبلاغ عنها في أقرب مركز شرطة. يذكر أن والدها أصيب بحالة إنهيار عصبي جراء الصدمة وأدخل للمستشفى ولا زال يتلقى العلاج.