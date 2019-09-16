أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة القدرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه، معبراً عن شكره لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأدان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.
كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان: محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع المملكة وما يمس أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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