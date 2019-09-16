كشف البيت الأبيض للصحفيين عن صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة “أرامكو” في السعودية يوم السبت. وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ”دقة عالية”، 17 منها في بقيق. وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن وفقا لروسيا اليوم .

ونقل الصحفيون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الأدلة تشير الآن إلى أن الهجوم شن بواسطة صواريخ كروز وليس بطائرات مسيرة حوثية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول صور تظهر آثار الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو.. مصادر: الهجوم نفذ من إيران عبر أراضي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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