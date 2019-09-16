«الأرصاد» تُنبِّه 5 مناطق إلى رياح ترابية وسحب وأمطار رعدية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح ترابية وسحب وأمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقتي الرياض (الأفلاج، الحريق، الخرج، الرين، السليل، وادي الدواسر)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث) تشهدان نشاطًا في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.

وتشهد مناطق الباحة (الباحة، العقيق، المندق، بلجرشي)، وعسير (أبها، النماص، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الاثنين، توقعت فيه أن تكون السماء غائمةً إلى غائمة جزئيًّا على وسط المملكة وشرقها وغربها، وتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان وعسير والباحة».

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك ونجران، وعلى أجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر.