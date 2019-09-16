السعودية اليوم / توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الوقف الصحي ووقف محمد بن إبراهيم السبيعي



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

وقّع معالي وزير الصحة، رئيس مجلس صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف محمد بن إبراهيم السبيعي؛ وذلك لدعم وتمويل مبادرة تقليل مدد الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة وبرنامج الطبيب الزائر في تخصصي العيون، مع تحديد المرضى المستفيدين المحتاجين لعمليات جراحة العيون من قوائم الانتظار، وفق ما هو متبع من معايير تنظيمية للقوائم، مع الأولوية للمرضى الأكثر حاجة.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة في تعزيز مساهمة القطاع الأهلي في التنمية الصحية وفق رؤية 2030 وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركاً القطاع الحكومي وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية تكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطن.

كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تواصل الوزارة إبرامها مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بينها وبين مكونات المجتمع بما يحقق تنمية صحية شاملة.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية، هو أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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10:41ت م

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