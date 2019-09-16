السعودية اليوم / "شرح كتاب أخصر المختصرات ... المعاملات" درس علمي بتعاوني جنوب حائل



حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، درساً علمياً أسبوعياً بعنوان " شرح كتاب أخصر المختصرات"، بعد صلاة العشاء بجامع المحيسني.

يأتي الدرس ضمن برنامج مناشط المكتب التوجيهية لشهر المحرم.

// انتهى //

10:22ت م

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