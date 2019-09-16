السعودية اليوم / نجاح زراعة كبد طفلة "متوفية دماغياً " لأخرى في تخصصي الدمام



الدمام 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بإجراء عملية بالغة التعقيد لزراعة كبد لطفلة، من طفلة أخرى لم يتجاوز عمرها 4 أشهر.

وأوضحت "صحة الشرقية "أن فريقاً طبياً توجه لاستئصال الكبد من طفلة متوفية دماغياً في أحد مستشفيات مدينة الرياض لم يتجاوز عمرها 4 أشهر، وزراعتها لطفلة أخرى تبلغ من العمر عامين كانت تعاني من مرض "حامض البروبيونيك "، وهو مرض ايضي نادر في الكبد يؤدي إلى اعتلال وظائف الدماغ والنمو لدى الأطفال وإصابتهم بالصرع وفشل في وظائف الكبد مستقبلاً والوفاة المبكرة.

وأَضافت الصحة أن الطفلة تماثلت للشفاء - ولله الحمد -، حيث شارك في إجراء العملية التي استغرقت 6 ساعات فريق طبي متخصص، يملك من الإمكانات ما يؤهله لإجراء مثل هذه العملية المعقدة نظراً لظروف الوزن لدى الطفلتين، وعمل بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

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10:21ت م

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