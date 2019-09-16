السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار



جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".

// انتهى //

10:09ت م

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جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".// انتهى //10:09ت م0030

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