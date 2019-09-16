السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن عدداً من البرامج التعليمية بمعهد الحرم المكي الشريف



مكة المكرمة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، عدداً من البرامج التعليمية بمعهد الحرم المكي الشريف.

وتضمنت البرامج " وحدة الطلاب المستجدين, ودليل الطالب بمعهد الحرم المكي الشريف، وبرنامج الطلاب الموهوبين, إضافة إلى قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها, وجائزة العمل التطوعي".

وقال معاليه خلال حفل التدشين: لا شك أنه إنجاز عظيم، ونقلة مباركة لم تكن تتحقق لولا فضل الله ثم دعم ولاة الأمر - حفظهم الله -، وحرصهم على أداء رسالة الحرمين على الوجه المطلوب وخدمة قاصديهما على ما يحقق الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين، داعياً الجميع لبذل المزيد من الجهود لإنجاح جميع البرامج التعليمية التي تخدم طلاب العلم في رحاب المسجد الحرام.

// انتهى //

10:05ت م

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