السعودية اليوم / "شرح كتاب دليل الطالب" درس علمي بتعاوني بيش غداً



بيش 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش بمنطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " شرح كتاب دليل الطالب "، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة.

يأتي الدرس الذي يقام عقب صلاة العشاء، ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الهجري الحالي.

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09:27ت م

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