شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:26 صباحًا, 16 سبتمبر 2019 م المناطق_الرياض كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي للسعوديات ضمن مشروع النقل التعليمي.

وحسب “عكاظ” قالت الشهري أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي النقل المدرسي لا تتضمن تحديد جنس السائق (ذكر/ ‏أنثى)، ما يعني إتاحة الفرصة للمتعهد بالاستعانة بالمرأة كسائقة للحافلة متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة لتأدية هذه المهمة.

وأضافت: أن التقدم لشغل وظيفة «سائق» في النقل المدرسي يشترط أن يكون العمر بين 30 – 60، وامتلاك رخصة نقل عمومي، وشهادة خلو من السوابق، واجتياز الفحص الطبي وفحص السموم، إضافة إلى دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلات المدرسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.