شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن استهداف معملي «أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادم للحديث عن الاعتداء على معملي «أرامكو» في بقيق وخريص. ويأتي التوجيه، سعيا لكشف المؤامرات الخبيثة التي يخطط لها الأعداء لاستهداف مقدرات الوطن، والتأثير على مكانة المملكة العربية السعودية، وتبيان خطورة هذه الهجمات بحق المواطنين وأيضا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي.



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