محمد بن مسعود - الدمام - خارجيتها أعربت عن قلقها.. وقالت: نولي اهتمامًا بإعلان الحكومة السعودية أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة. كوريا الجنوبية عن "هجوم أرامكو": تهديد خطير يقوض أمن الطاقة العالمي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-16 أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 Advertisements 08:57 AM خارجيتها أعربت عن قلقها.. وقالت: نولي اهتمامًا بإعلان الحكومة السعودية خارجيتها أعربت عن قلقها.. وقالت: نولي اهتمامًا بإعلان الحكومة السعودية أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة. ، كوريا الجنوبية عن "هجوم أرامكو": تهديد خطير يقوض أمن الطاقة العالمي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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