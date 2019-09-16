محمد بن مسعود - الدمام - مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية. "ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي" خالد علي الخليج 365 2019-09-16 كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:26 AM Advertisements اخر تعديل 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 10:04 AM مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية. ، "ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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