، شهادة وفاء يكتبها "السامر" ممتدحاً أخاه: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدّد خصاله وأفعاله وقال: "فيك الشهامـه والمـروه مواليـف ميزك ربي بالكرم والكرامة"

قال الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود؛ الملقب بـ "السامر"، ممتدحاً صفات أخيه عبدالله بن سعود؛ في قصيدةٍ نظّمها بعنوان: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف": "خصال أخي عبدالله ومواقفه لا تعد ولا تحصى مع الجميع".

وعن أفعاله، أضاف: "أما أفعاله فهي خلية نابضة بالعطاء فكرم ومروءة وشهامة وغيرها من الخصال الحميدة التي نرفع بها رؤوسنا متفاخرين ومتباهين به، مبيناً أن هذه المشاعر الشعرية التي جاش فيها ما هي إلا شهادة حب ووفاء.

وجاءت قصيدة "السامر" على النحو التالي:

"عبدالله ارقا بك بـروس المشاريـف .. رفعـت راسـي بالوفـا والشهـامـه

يا ولد ابوي سعود غيث الملاهيف .. مبداً علـى غيـرك فرضـت احترامـه

اشوف فيـك سعـود عـزٍ وتشريـف .. من خلقتك بالطيب مرفـوع هامـه

فيك الشهامـه والمـروه مواليـف .. مـيـزك ربــي بالـكـرم والـكـرامـه

حرٍ على مـا قيـل كامـل تواصيـف .. راســك مطالـيـع المـعـزه مـرامـه

يفدونك اللي طيبهم ما بعد شيف .. واللي بعد ما قد وفا في كلامـه

اسلـم وتبقـى دوم للطايلـه ريـف .. ويهدي عليك اخوك غالي سلامـه".