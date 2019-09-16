السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يدشّن خطة "تمكين 2023"



مكة المكرمة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل أمس بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية, خطة جامعة أم القرى الاستراتيجية " تمكين 2023" .

واستعرض رئيس فريق "تمكين 2023 " الدكتور أيمن جوهرجي بنود وثيقة الخطة المشتملة على مايقارب 81 مبادرة مرتكزة على مشاريع وأفكار ورؤى تسهم في خدمة الجامعة ومجتمعها لتحقيق أهدافها والوصول بها إلى مصاف أرقى الجامعات العالمية من خلال أربع مناظير هي : المنظور المالي، و منظور العملاء ،ومنظور العمليات والإجراءات, ومنظور التطور والنمو، مشيراً إلى أن الخطة تسعى إلى استثمار متنوع واقتصاد معرفي مبتكر، وتوفير بنية مؤسسية مستدامة ذات طابع ذكي، وبيئة علمية جاذبة، علاوة على بناء شراكات تعاون ذات طابع فعال والحصول على الاعتمادات الأكاديمية محلياً ودولياً وبجودة عالية، والعمل على التسويق والإبراز الإعلامي لمنتجات ومخرجات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي أن خطة تمكين سعت لوضع رؤية واضحة المعالم للأسس والاستراتيجيات ،التي ستعتمد عليها الجامعة خلال الخمس سنوات المقبلة التي ستمكنها من القيام بدورها العلمي والبحثي والمجتمعي، منوهاً بجهود وحرص أعضاء خطة تمكين وتفانيهم في خدمة الجامعة ومنسوبيها.

من جانبه أكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل على دعم إدارة الجامعة لكافة مراحل تنفيذ الخطة وأهدافها لتحقيق التطلعات وتنفيذها على أرض الواقع ، مشيدا بجهود وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال وبجميع أعضاء فريق خطة الجامعة الاستراتيجية " تمكين 2023 " والتزامها بتقديم الخطة الاستراتيجية للجامعة في الموعد المحدد ،لافتاً إلى أن الجامعة تتميز عن نظيراتها من الجامعات الأخرى بموقعها الجغرافي بمكة المكرمة وبمكانتها العلمية والمعرفية، لذلك راعت في خططها الاستراتيجية هذه الأبعاد والقيم حيث حرصت الجامعة على تسخير التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في المجالات التي تلبي طموحات الوطن وما يحتاجه سوق العمل بما يواكب ويحقق برامج رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء كرم معالي مدير الجامعة أعضاء فريق خطة "تمكين 2023 "

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