السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا



بوغوتا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.

وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية في بيان إن الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصة تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.

وأضافت الهيئة أنه في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، ولكن التحقيقات ستظهر ملابساته.

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08:40ت م

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