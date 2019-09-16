"تويتر" يفيض حبًا وتضامنًا.. الإمارات والسعودية شراكة "الخندق الواحد"

أعرب نشطاء وإعلاميون وكتاب إماراتيون عن دعمهم للمملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنديد بالهجوم الإرهابي على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة "أرامكو".



التغريدات الإماراتية جاءت ضمن هاشتاق حمل اسم "#أمن_السعودية_من_أمن_الإمارات"، الذي سرعان ما تصدر تريند "تويتر" في الإمارات، وتحول إلى مظاهرة حب من الشعب الإماراتي لأهل المملكة.

ونشر مغردون صور ومقاطع فيديو تجمع قادة البلدين، إضافة إلى فيديو للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال افتتاحه قبل نحو أسبوع "حديقة شهداء حرس الرئاسة" في معسكر محوي، وتأكيده أن العلاقة بين السعودية والإمارات هي "شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة".



شراكة الخندق الواحد



استلهم الكثير من المغردين تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول "شراكة الخندق الواحد"، في تغريداتهم، للتعبير عن قوة العلاقة بين البلدين، على الصعيدين الرسمي والشعبي، وتنديدا بالهجوم على منشأتي نفط في المملكة.



الإعلامي جمال الحربي غرد حول تلك العلاقة قائلا: "السعودية والإمارات قلب واحد، السعودية والإمارات مصير واحد، السعودية والإمارات مستقبل واحد، السعودية والإمارات في خندق واحد".

المغرد الإماراتي البارز هزّاع بن بنّان، تفاعل مع الهاشتاق أيضاً عبر إعادة نشر تصريح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا: "محمد بن زايد: السعودية والإمارات في خندق واحد في وجه التحديات التي تواجه المنطقة".





بدوره، قال المغرد معضد العبيدلي: إن "الإمارات والسعوديه فى خندق واحد لمواجهه أي عدو، ومصيرنا مشترك وجهودنا متوحدة، موثقه بتضحياتنا منذ بداية حرب اليمن وما خسرناه من أبطالنا وشهدائنا البواسل، يد واحدة أمام كل حوثى، أمن السعودية من أمن الإمارات".





اللهم احفظ بلاد الحرمين



الكاتب الإماراتي عمر الساعدي غرد قائلا: "اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين، وكيد الكائدين، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان.. أمن السعودية من أمن الإمارات".





بدوره، نشر المطرب الإماراتي حسين الجسمي صورة لعلم السعودية مكتوبا عليه "رب اجعل هذا البلد آمنا".



المغرد جمال البلوشي، أكد أهمية الشراكة بين البلدين، قائلا: "قوتنا فى اتحادنا وعزمنا، واستهداف أى منشأة من منشآت السعوديه يمثل اعتداء واضحا وصريحا على الإمارات، ولن يمر مرور الكرام.. أمن السعودية من أمن الإمارات".



بدوره، أكد المغرد سيف الدرعي أن "ما يمس المملكة وأهلها يمسنا جميعا، نقف صفاً واحداً مع السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها".

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في السياق نفسه، نشرت فاطمه مبارك صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وغردت قائلة: "أمن السعودية من أمن الإمارات.. وهذان القائدان هما أمن الوطن العربي وصمام أمانه، وستتحطم على أسوار تعاضدهما كل المؤامرات والنوايا الخبيثة، حفظهما الله ورد عنهما كل كيد وشر".





بدوره، قال المغرد إبراهيم المزروعي: "ما يضر السعودية يضر الإمارات، وما يضر الإمارات يضر السعودية، عيال زايد وعيال سلمان دم وقلب وروح واحدة ليوم الدين".



تضامن كامل.. مسار ومصير واحد



كانت الداخلية السعودية، أعلنت أمس السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وقوبل هذا الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.



وحمَلت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.



وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".



واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو، ونددت بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأضاف البيان أن: "أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".



وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له السبت، أن بلاده يجمعها مع السعودية "مسار ومصير واحد".



وبين أن "الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تضافر الجهود تجاهه".



وأردف "الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض.. نعم مسارنا ومصيرنا واحد."



أخوة تهزم المؤامرات



وتشهد العلاقات الإماراتية-السعودية نقلة نوعية في العديد من المجالات، وبتوجيهات قادة البلدين، تمضي مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

مسيرة التعاون تم مأسستها عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم توقيع الاتفاق على إنشائه في مايو/أيار 2016، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



على صعيد السياسة الخارجية، تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء القضايا العربية والخليجية والإقليمية والدولية؛ حيث تعمل الدولتان على تعزيز العمل العربي المشترك، وصون مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة الإرهاب، وإيجاد حلول دائمة لأزمات ونزاعات المنطقة المختلفة.

