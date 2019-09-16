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#وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي.. تعرف على الشروط
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، عن توفر وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي ضمن مشروع النقل التعليمي.
وأوضحت الشهري، أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي نقل المدارس، لم تتضمن تحديد جنس السائق، وبالتالي يمكن للمتعهد الاستعانة بالمرأة كسائقة لحافلات نقل الطلاب والطالبات.
وأضافت، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق أو سائقة، أن يكون العمر بين 30 و 60 عاماً، وامتلاك رخصة نقل عمومي، وشهادة خلو من السوابق.
كما تتضمن الشروط اجتياز الفحص الطبي وفحص السموم، بالإضافة إلى الحصول على دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلة المدرسية.
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