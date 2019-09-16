صعود أسعار النفط 15% بعد الهجمات على منشأتي أرامكو

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

صعدت أسعار النفط ما يربو على 15% عند فتح الأسواق، اليوم الاثنين، بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، أمس الأحد، أنه أجاز استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي بعد أن تسبّبت هجمات على منشآت شركة أرامكو بخفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف.

وقال ترمب على تويتر “نظراً إلى الهجوم على السعودية والذي قد يكون له انعكاس على أسعار النفط، أجزتُ استخدام النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمية يتم تحديدها لاحقاً”.

يذكر أن وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أوضح، الأحد، أن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكل مؤقت نتيجة العمل الإرهابي الذي استهدفها السبت.

كما أوضح أن تلك الانفجارات أدت بحسب التقديرات الأولية إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض للعملاء من خلال المخزونات.