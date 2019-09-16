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بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مركز القياس الوطني عن بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات للعام الحالي 1441/2019 , وفتح رابط التسجيل في اختبار كفايات للرجال اليوم الاثنين بتاريخ 16 سبتمبر 2019 , ضمن فترة التسجيل للمرحلة الأولى , واستكمال تسجيل اختبار كفايات المعلمات “للنساء” في تاريخ 24 سبتمبر الجاري.
ولجميع الراغبين والراغبات بالدخول والتسجيل في اختبار كفايات 1441-2019 , فإن التسجيل متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 17 محرم 1441 هـ الموافق لـ 16 سبتمبر 2019 م , وذلك للذكور فقط ” المعلمين الرجال” في الفترة المخصصة للتسجيل في الاختبار الورقي المرحلة الأولى ” المبكر” باللغة العربية.
ويمكن التسجيل في اختبار قياس المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط (هنا).
ويستهدف الاختبار الخاص بكفايات المعلمين قياس الحد الأدنى للمعرفة والتحصيل والمهارات المهنية الأساسية التي يحتاجها المعلمون، وتحدد نتيجة الاختبار المفاضلة بين المعلمين وعليها تكون أسس اختيارهم.
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