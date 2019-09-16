اخبار السعوديه

كوريا الجنوبية تندد بإستهداف معملين نفطيين بالمملكة

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع كوريا الجنوبية تندد بإستهداف معملين نفطيين بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365:

أعربت كوريا الجنوبية اليوم عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أن الهجوم يمثل “تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسة ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي”، مضيفةً أنها تعارض أي هجوم مماثل.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تندد بإستهداف معملين نفطيين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا