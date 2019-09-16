الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية في الباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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