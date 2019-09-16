الان تتابع وظائف أكاديمية للجنسين في معهد الإدارة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن معهد الإدارة العامة عن رغبته في شغل بعض الوظائف التعليمية (رجال – نساء) بكوادر وطنية مؤهلة في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، وفق الشروط التالية:

أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالإنتظام وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

أن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيدجداً أو أعلى وأن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث .

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الإلمام باللغة الإنجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في إختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في إختبار IELTS)) في حال كانت لغة الدراسة غير اللغة الإنجليزية، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (100) في إختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في إختبار IELTS)).

أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة لحملة الماجستير و(45) سنة لحملة الدكتوراه .

ان لا يكون قد مضى على اخر مؤهل علمي حصل عليه اكثر من (3) سنوات وأن لا يكون المتقدم من خريجي برامج التجسير.

الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، و وفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد.

اجتياز المقابلة التخصصية والشخصية والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

وللتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم الكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة العامة الالكتروني على الرابط التالي: www.ipa.edu.sa.