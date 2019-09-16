الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك فيصل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابها- الخليج 365:
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، وذلك بنظام العقود المؤقتة على ملاك صندوق الطلاب .
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملف واحد بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: سيرة ذاتية للمتقدم.
صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك من يوم الأثنين الساعة الثامنة صباحا من تاريخ 17/1/1441هـ حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الجمعة تاريخ 21/1/1441هـ .
https://services.kfu.edu.sa/Contractor
علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية
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