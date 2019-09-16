الان تتابع العنزي: مهرجان ولي العهد للهجن كسر الرقم القياسي في نسخته الثانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أعرب صالح العنزي، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد السعودي للهجن، عن فخره واعتزازه وتشرفه بتقديم الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن إسناد المهمة له يعتبر وسامًا على صدره، وتتويجًا لتاريخه الإعلامي؛ لأنها مناسبة ليست كغيرها، ولها أهمية خاصة؛ كونها حظيت برعاية وحضور سيدي ولي العهد.

واعتبر “العنزي” أن تقديم الحفل الختامي في مثل هذه المناسبات الكبيرة يُعتبر تشريفًا وإضافة لتاريخ كل إعلامي؛ ما يجعله سعيدًا للغاية بوقوع الاختيار عليه، وسيدفعه ذلك إلى أن يكون دائمًا في الموعد لتلبية نداء الوطن وخدمته من موقعه بوصفه إعلاميًّا.

من جهة أخرى، أكد “العنزي” أن فعاليات المهرجان حققت نجاحًا كبيرًا من واقع المشاركة الفاعلة من مُلاك ومضمري الهجن، والحضور الكبير الذي شهده ميدان السباق من مختلف فئات المجتمع.

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رافعًا الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم نجاح هذه الفعالية التي أصَّلت التراث، وقوَّت الصلات بين الدول المشاركة.

ولفت “العنزي” إلى أن رعاية ولي العهد لهذا المهرجان تجسد العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، وتعد حافزًا للعمل لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات المحلية والإقليمية وصولاً إلى المحافل الدولية.

مبينا أن المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقته، وعلى مدى مراحله، بمشاركة 13377 ألف مطية وهو الرقم القياسي الذي كسره المهرجان في نسخته الثانية تجاوزاً عن ما هو مسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ 11 ألف مطية مشاركة في النسخة الأولى.

وأضاف: المهرجان هيأ فرص عمل واعدة للشباب، وشمل مناشط أخرى، وفعاليات مصاحبة، تهدف إلى تأصيل ثقافة الهجن، وتعزيزها في ثقافة المجتمع السعودي. وسعادتنا كبيرة بهذا النجاح الذي تحقق على مدى أيام المهرجان.

وأشار مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن مثالية الاستعدادات للفعاليات المختلفة أسهمت في الوصول إلى هذه النسبة العالية من النجاح؛ وهو ما يدفعنا للتجويد أكثر خلال المهرجانات التي ستقام مستقبلاً.