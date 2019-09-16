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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، صباح اليوم الإثنين، بغسل الكعبة المشرّفة.
وتمّ غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.
وشارك أمير منطقة مكة المكرّمة في غسل الكعبة المشرّفة نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الوزراء، وسدنة بيت الله الحرام، وأصحاب الفضيلة، والوفود الرسمية المشاركة في مراسم غسل الكعبة المشرّفة.
وتولي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، لهذه المناسبة اهتماماً كبيراً، وتعد لها العدة، إذ تقوم بتحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهنه وطيب العود والورد وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة العظيمة بالصورة اللائقة ونموذج مشرق لهذه البلاد المباركة.
نيابة عن الملك .. الفيصل يشارك في غسل الكعبة المشرّفة "صور"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-16
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، صباح اليوم الإثنين، بغسل الكعبة المشرّفة.
وتمّ غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.
وشارك أمير منطقة مكة المكرّمة في غسل الكعبة المشرّفة نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الوزراء، وسدنة بيت الله الحرام، وأصحاب الفضيلة، والوفود الرسمية المشاركة في مراسم غسل الكعبة المشرّفة.
وتولي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، لهذه المناسبة اهتماماً كبيراً، وتعد لها العدة، إذ تقوم بتحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهنه وطيب العود والورد وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة العظيمة بالصورة اللائقة ونموذج مشرق لهذه البلاد المباركة.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:44 AM
بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، صباح اليوم الإثنين، بغسل الكعبة المشرّفة.
وتمّ غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.
وشارك أمير منطقة مكة المكرّمة في غسل الكعبة المشرّفة نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الوزراء، وسدنة بيت الله الحرام، وأصحاب الفضيلة، والوفود الرسمية المشاركة في مراسم غسل الكعبة المشرّفة.
وتولي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، لهذه المناسبة اهتماماً كبيراً، وتعد لها العدة، إذ تقوم بتحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهنه وطيب العود والورد وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة العظيمة بالصورة اللائقة ونموذج مشرق لهذه البلاد المباركة.
، نيابة عن الملك .. الفيصل يشارك في غسل الكعبة المشرّفة "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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